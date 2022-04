Você pode adquirir um Xbox Series S se entregar um PS4

O Xbox Series X/S está passando por um grande momento em alguns dos mercados mais importantes. Há rumores de que a Microsoft pagou por um acesso mais rápido e eficiente à indústria de semicondutores em tempos de escassez, e a estratégia parece estar valendo a pena.

Sabe-se que parte importante desse sucesso é o Xbox Series S, o console mais fácil de encontrar e comprar, que já é o segundo mais vendido nos EUA e o mais vendido no Reino Unido. Deixar de lado o momento seria um erro e e agora a Microsoft busca se consagrar na Alemanha também.

A Alemanha é um dos mercados de videogames mais importantes. Contudo, o Xbox não teve tanta sorte e ficou comendo poeira devido ao sucesso do PS4 e Nintendo Switch. No entanto, hoje as coisas são muito diferentes e a divisão de jogos da Microsoft se lançou neste país com uma estratégia de chamar muito atenção.

Uma reportagem da Exputer revelou que o Xbox e a GameStop uniram forças na Alemanha para lançar uma campanha de compra do Xbox Series S que permite aos interessados ​​dar outro console em troca como parte do pagamento. De acordo com as informações, os jogadores podem desistir de qualquer modelo do Xbox One e obter um novo Xbox Series S em um acordo que varia de € 49,99 (R$ 256,44) a € 139,99 (R$ 717,99).

No entanto, o detalhe é que, se o console entregue for um PlayStation 4, é possível que os jogadores obtenham um Xbox Series S por apenas € 19,99, mais precisamente R$ 102,49 na conversão direta para a nossa moeda.

De acordo com a reportagem, com esta campanha a GameStop busca repor unidades do PlayStation 4 diante da preocupante escassez do PlayStation 5, levando em consideração que há jogadores que preferem não perder os lançamentos atuais da PlayStation Studios, mesmo com estes títulos passando pela geração anterior do console.

Ao mesmo tempo, a Microsoft viu essa estratégia como uma oportunidade de posicionar o Xbox Series S tentando ganhar terreno na Alemanha, o que provavelmente se deve ao sucesso dos consoles de próxima geração da Microsoft no momento.