Você quer saber mais sobre Cetoacidose Diabética?

Publicado em 3 de nov de 2021 e atualizado às 11:14

Assista à mesa redonda gratuita e online, que vai ser realizada pela Associação Bahiana de Medicina (ABM) em parceria com a Liga Acadêmica de Medicina Intensiva da UNIFACS (LAMIN) e a Liga Acadêmica de Medicina Intensiva da UFSB (LAMINT), nesta quarta-feira (3), às 19h, com transmissão pelo canal da ABM no YouTube.

O Diretor Acadêmico da ABM, Dr. Hélio Braga, será o coordenador do evento. As palestras serão realizadas pela Dra. Ana Mayra Andrade de Oliveira e pelo Dr. Marcelo Silveira. A abertura da mesa será feita pela diretora de ensino da LAMIN, Thailla Souza. Em seguida, o presidente da LAMINT, Emanuel Matos, fará a apresentação de um caso clínico sobre Cetoacidose Diabética.

Logo após as palestras, o debate será feito pelo presidente da LAMINT, Emanuel Matos e a secretária da LAMIN, Tayanne Santana.