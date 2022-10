Volante Rodrigo Andrade pode reforçar o Vitória em 2023

Um velho conhecido da torcida do Vitória pode voltar a vestir a camisa vermelha e preta. Fora dos planos do clube desde 2020, o volante Rodrigo Andrade será avaliado pelo técnico João Burse no início da temporada 2023. A informação foi divulgada no site oficial do Leão.

Revelado pelo Paysandu, Rodrigo Andrade chegou ao Vitória em 2018 com 50% dos direitos adquiridos pelo rubro-negro. Em julho de 2020, ele teve o contrato ampliado por mais três temporadas, até dezembro de 2023.

Em 2020, o volante fez 13 jogos com a camisa vermelha e preta e, em outubro, foi emprestado ao CSA. Depois, em março de 2021, ao Guarani, time que defende até os dias atuais.

Nesta temporada, Rodrigo Andrade fez 36 jogos pelo Bugre e marcou um gol. O volante de 25 anos atua como segundo homem de meio-campo e é titular absoluto da equipe paulista na Série B do Brasileiro. A equipe paulista ocupa a 12ª posição na divisão de acesso.

Ele tem o zagueiro João Victor, que também pertence ao Vitória, como companheiro de time. Este faz parte dos planos do Leão para a temporada 2023.

Atualmente, o Vitória tem apenas um volante no elenco, João Pedro. Os meias Dionísio e Eduardo também fazem a função de segundo homem de meio-campo, como ocorreu em muitos jogos deste ano. Léo Gomes ainda negocia renovação de contrato.