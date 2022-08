Volta de Luis Suárez gera impacto financeiro ao Nacional do Uruguai

A volta de Luis Suárez ao futebol uruguaio após 16 anos, vem carregada de expectativas dentro e fora de campo. O uruguaio terá logo mais, às 19h15, uma missão pela frente, reverter a desvantagem diante do Atlético-GO pelas quartas de final da Sul-Americana.

Os torcedores do Nacional estão com bastante expectativas de que o novo atacante reverta esse resultado. A expectativa da torcida é tanta, que a pré-venda da camisa com o número 9 atingiu as 7 mil unidades em menos de uma semana, gerando um faturamento de US$ 700 mil (quase R$ 3,6 milhões), segundo apuração da ESPN.

A diretoria do time já solicitou à fornecedora de materiais esportivos mais 30 mil camisas para serem vendidas nos próximos meses. Como se não bastasse bater recordes nas vendas de camisas (já que antes do uruguaio voltar, o uniforme mais vendido era o do goleiro Sergio Rochet), a torcida já desembarcou em peso na capital goiana.

Luis Suárez, traz uma nova dinâmica e faturamento ao futebol uruguaio e sul-americano. Com a volta do jogador ao seu país, o Nacional vem faturando bastante. Quase R$ 3,6 milhões, coma pré-venda de camisa de Luisito; seis mil torcedores regularizaram seus boletos em poucos dias; Além de uma promoção que vai gerar grande faturamento ao clube: um carnê com nove partidas vendidos por US$ 50 (R$ 255) para sócios e US$ 100 (R$ 511) para não-sócios.

