Vovó de 86 anos pede para Bethesda não demorar com The Elder Scrolls VI

Shirley Curry, de 86 anos, foi uma senhora que ganhou bastante popularidade entre os jogadores. Essa vovó é conhecida por criar vídeos do jogo The Elder Scrolls V: Skyrim no YouTube, e se tornou tão querida entre os fãs da franquia que chegaram a fazer uma petição para a Bethesda incluir ela no The Elder Scrolls VI como um NPC.

A vovó foi recentemente convidada para a o evento PAX East 2022, onde respondeu a várias perguntas dos fãs. Quando questionada o que desejaria falar para Todd Howard se tivesse a chance de falar pessoalmente com ele, Curry diz que pediria para ele acelerar The Elder Scrolls VI.

Que tal ‘Oi’? Não, eu pediria a ele para me entregar um jogo legal, e também pediria para se apressar para terminar The Elder Scrolls 6. Eu quero jogar esse jogo antes de morrer.

Além disso, quanto ao que gostaria de ver em The Elder Scrolls VI, a vovó diz que adoraria ver “partes mais assustadoras”. Para ela, mais histórias com tema de terror no cenário familiar de The Elder Scrolls seria algo interessante.

Enquanto esperamos por The Elder Scrolls VI, teremos o lançamento de Starfield. Infelizmente Curry ainda não sabe se irá jogá-lo, pois precisará esperar para ver como será o jogo, algo compreensível, já que o jogo entrega uma temática totalmente diferente.

Não. Não sei se vou jogar Starfield. Vou ter que esperar até que saia e ver como será o jogo.

Infelizmente alguns anos atrás Curry teve que diminuir seu conteúdo lançado no YouTube devido a problemas de saúde, mas ela ainda é grande fã do jogo e parece estar muito animada com o próximo capítulo da série.

Starfield será lançado em 2023 para PC e Xbox Series X/S, além do serviço Game Pass. Recentemente o diretor Todd Howard confirmou que The Elder Scrolls VI encontra-se em estágio de pré-produção e após o lançamento dele teremos um Fallout 5.