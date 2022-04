Wall Street acredita que aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft não irá passar

A Aquisição da Activision pela Microsoft foi sem dúvidas a grande notícia do ano, mas parece que esse assunto ainda está longe de acabar. Muito tem se falado a respeito das repercussões que isso causará na indústria, com alguns membros do governo se opondo a ideia.

Um assunto que tem sido muito discutido é se tal aquisição será realmente aprovada. De acordo com a Wall Street, o mercado financeiro dos EUA, pode ser que essa fusão acabe não indo para frente.

Mesmo que os acionistas da Activision Blizzard acabem aprovando a aquisição, a Wall Street está apostando que as autoridades antitruste do governo de Biden podem acabar cancelando essa que é uma das maiores fusões na história do país.

As ações da empresa estão atualmente sendo negociadas 25% abaixo da oferta de $95 da Microsoft, o que indica que os investidores estão realmente preocupados com a aquisição não sair como planejado.

As palavras da organização antitruste do presidente Joe Biden também estão deixando os investidores preocupados com a aquisição, acreditando que ela possa ser bloqueada, e mesmo que aprovada, acabe sendo atrasada.

Outros fatos que podem atrapalhar a aquisição é o fato de que ela será analisada pela FTC, Comissão Federal do Comércio, liderada por Lina Khan, a qual já vem há um bom tempo afirmando que o governo precisa ter uma resposta mais forte contra as aquisições de grandes empresas.

Além disso, na hora de uma decisão ser tomada, o site Bloomberg afirma que a grande maioria dos representantes deverá ser do partido democrático, os quais vêm tentando enfraquecer a força das grandes corporações de tecnologia para incentivar a competição.

Ainda assim, nem todos estão tão pessimistas quanto ao resultado final. O analista Michael Pachter acredita que existe apenas uma chance de 10% de a FTC abrir um caso, e caso isso aconteça, ele afirma que não há chance de ganharem o caso contra a Microsoft. Para ele, o receio dos investidores se deve ao fato de não estarem familiarizados com a indústria de jogos.