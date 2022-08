Wanda Nara está se divorciando de Icardi, diz TV argentina

O casamento entre Mauro Icardi, jogador do PSG, com Wanda Nara, pode estar chegando ao fim após o vazamento de um áudio da modelo afirmando que viajou para a Argentina para se separar definitivamente de Icardi.

“Bom, Carmen, vim para a Argentina porque estou me divorciando do Mauro. Estou organizando isso. Ficaria mais alguns dias e depois voltaria e pegaria a passagem e tudo o que você precisa. Estou organizando um pouco as coisas para o divórcio porque não posso mais e porque pedi o divórcio” teria dito Wanda Nara na mensagem divulgada pela TV argentina.

Filtran un audio en #Lam donde Wanda Nara confirma que se está divorciando de Mauro Icardi pic.twitter.com/mn6tIRPTX3

— Ptc Recargado Rating (@PtcRecargado) August 4, 2022

Segundo o apresentador do programa, o áudio é recente e diversos veículos europeus, como o diário português Record, já estão repercutindo o possível término na relação entre o casal.

“Me confirmaram que a Wanda está vai se divorciar de Mauro. O áudio é recente. Alguém o divulgou, a senhora Carmen ou uma amiga. A Wanda deixou esta mensagem ontem e alguém a compartilhou conosco.”

A relação entre Wanda e Icardi já era conturbada desde que o jogador supostamente flertou com a artista China Suárez, no ano passado.

Histórico Vale lembrar que Wanda é ex-esposa de Maxí López, porém, a relação entre eles chegou ao fim após a modelo trair o ex-jogador com Mauro Icardi, com quem se casou cinco meses depois. Na época, Icardi e Maxi eram grandes amigos.

Além da suposta traição de Icardi, em março deste ano a imprensa argentina chegou a acusar a modelo de trair o jogador do PSG com Agustín Longueira, um segurança do casal. Segundo a mídia, a atitude de Wanda seria uma resposta as ações do atleta.

