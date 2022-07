Wanessa Camargo comemora convite de Sandy para projeto musical: “Que honra e que alegria imensa”

Na manhã deste sábado (3o), Wanessa Camargo anunciou em suas redes que foi a primeira convidada do novo projeto “Nós, Voz, Eles 2“, de Sandy. O novo álbum tem lançamento marcado para a próxima segunda (01), e conta com diversos artistas em parceria com Sandy.

“Meus amores, estou muito feliz em anunciar que serei a 1ª convidada do projeto Nós, Voz, Eles 2! Que honra e que alegria imensa ter recebido esse convite tão especial pra cantar com você, que eu admiro há tantos e tantos anos, Sandy”, declarou Wanessa em publicação no Instagram.

Sandy confirmou a notícia em suas redes e ainda declarou que é uma alegria poder dividir o estúdio com a amiga. “Isso mesmo, Brasil! Minha primeira convidada do #NosVozEles2 vai ser a Wanessa! Que alegria finalmente dividir o estúdio com essa amiga e artista linda que ela é. Obrigada, Wan, pelo carinho enorme e pela colaboração incrível nesse projeto que eu amo tanto”, escreveu Sandy na sua publicação.

A cantora Wanessa Camargo ainda anunciou que, no dia 1º de agosto, às 12h, o público poderá conferir o making off da gravação na música “Leve”, parceria entre as duas. Já o clipe de “Leve” será lançado no dia 04. “Está incrível, vocês vão amar!”, ressaltou Wanessa.

Novo projeto musical de Sandy estreia na próxima segunda Segunda-feira (01), os fãs de Sandy poderão conferir a segunda edição do projeto “Nós, Voz, Eles”. O novo álbum da cantora traz diversas faixas com diferentes parcerias musicais.

“Em 2018, eu fiz o projeto ‘Nós, Voz, Eles’, que era só de duetos e eu estava amando a tour. Depois disso, eu pulei de cabeça em uma tour gigantesca, de novo em dupla. Após isso, eu tinha certeza de que o próximo passo seria um disco sozinha, uma coisa só minha. E então veio a pandemia. Depois de dois anos totalmente isolada eu pensei: ‘o que? Disco sozinha? Eu quero é ver gente”, brincou Sandy em um dos vídeos de chamada do projeto.

