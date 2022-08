Wanessa usa look all black com transparência para cantar com Sandy

Sandy e Wanessa, juntas no palco, as cantoras se apresentaram na noite da última quinta-feira (18), durante a estreia da nova turnê de Sandy,“Nós Voz Eles 2”, em São Paulo.

Em clima de amizade, super sorridentes e felizes, Wanessa Camargo e Sandy, dividiram o palco com looks all black, Wanessa foi mais ousada e abusou na transparência, seu figurino foi composto por uma mini saia rodada, estilo colegial, uma blusa segunda pele transparente que deixou o top à mostra, um blazer cropped e uma bota até o joelho.

Já Sandy, uso uma composição all black mais dramática, combinou uma calça legging, com um cropped decote em V e alças largas, que possuía longas franjas, até o chão, fazendo alusão a um vestido esvoaçante, luvas de cetim cobrindo todo o braço e nos pés um par de botas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Wanessa Camargo (@wanessa)

Wanessa canta com Sandy no “Nós Voz Eles 2”. (Fotos/Reprodução)

“Leve”: música que Wanessa gravou com Sandy no “Nós Voz Eles 2” Os rumores de que Wanessa e Sandy, são rivais, existiam desde que as cantoras eram adolescentes, mas acabaram há poucos dias, quando elas compartilharam nas redes sociais, os momentos que passaram juntas para a gravação da música “Leve”, que faz parte do novo projeto de Sandy, o “Nós Voz Eles 2”. Depois da gravação da música e do clip, trabalho feito no estúdio, que fica na casa de Sandy, veio o convite para cantar na estreia da turnê. Wanessa, escreveu na legenda do vídeo que publicou no Instagram, que se sentiu honrada em cantar ao lado de Sandy, “Que noite especial! Honrada de subir ao palco ao seu lado pra cantar essa música incrível que você compartilhou comigo, e hoje, é nossa! E que show mais lindo, minha amiga! Você brilha demais, demais! Foi incrível!”, disse Wanessa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Wanessa Camargo (@wanessa)

