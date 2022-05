Warren Buffett adquire 9,5% da Activision Blizzard apostando no sucesso pela Microsoft

Lá de Omaha, agora temos notícias de uma nova jogada do multibilionário Warren Buffett, que através da holding, a Berkshire Hathaway Inc., aumentou sua participação na Activision Blizzard de 1,8% para 9,5%, apostando efetivamente no sucesso incontestável da aquisição da empresa pela Microsoft, um negócio de US$ 68,7 bilhões ainda em consideração pela FTC.

Buffett aproveitou a queda das ações da Activision devido à instabilidade do mercado. Eles estão sendo negociados atualmente a US$ 75,60, enquanto a Microsoft concordou em comprá-los por US$ 95 quando fez a proposta de aquisição em janeiro passado.

Se o negócio for aprovado, a Berkshire Hathaway Inc. ganhará muito dinheiro. Buffett está, portanto, apostando no sucesso total da aquisição, com uma manobra que no meio corporativo, é chamada de “arbitragem de fusão”, e contra aqueles investidores que, em vez disso, tentam apostar mum bloqueio do negócio, tentando sabotar as empresas.

A participação de 9,5% atualmente detida pela Berkshire Hathaway Inc. vale aproximadamente US$ 5,6 bilhões. “Se o negócio for aprovado, como já acredito, ganharemos algum dinheiro”, disse Buffett a seus investidores ontem, 30 de abril, na reunião anual habitual em Omaha, Nebraska. “Mas… se não correr bem, quem sabe o que vai acontecer.”

Em 28 de abril, lembramos, 98% dos acionistas da Activision votaram a favor da aquisição pela Microsoft. Isso significa que os oponentes representam uma pequena minoria e, portanto, agora o destino do negócio está nas mãos da FTC.