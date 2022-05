Warriors vencem Mavs em noite de Klay e estão nas finais da NBA

O Golden State Warriors é o primeiro classificado para as Finais da NBA na temporada 2021/22. O trio Stephen Curry, Draymond Green e Klay Thompson vai para sua sexta final nos últimos oito anos. Com o jogo muito dominante no primeiro tempo, os Warriors abriram uma vantagem confortável no placar contra o Dallas Mavericks e com o apoio de sua torcida no Chase Center, administraram o restante do confronto para fechar o Jogo 5 pelo placar de 120 x 110 nessa quinta-feira (26/5).

Nos Warriors todo o quinteto titular chegou aos dígitos duplos. Klay Thompson foi o cestinha do jogo com 32 pontos com um +/- de +18. Andrew Wiggins teve um duplo-duplo, 18 pontos e 10 rebotes, Draymond Green anotou 17 pontos e distribuiu nove assistências. Stephen Curry teve uma atuação discreta com 15 pontos e nove rebotes, mas o brinquedinho assassino foi agraciado com o primeiro MVP Earvin ‘Magic’ Johnson, prêmio dado ao melhor jogador das Finais da Conferência Oeste. Kevon Looney anotou 10 pontos e foi dominante nos rebotes com 18. Jordan Poole mais uma vez saiu muito bem do banco com 16 pontos anotados.

