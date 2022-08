Web elogia “música chiclete” e Alice Wegmann em série sertaneja

Os dois primeiros episódios de Rensga Hits, série do Globoplay, exibidos pela Globo na noite da última quarta-feira (3/8), não saem da cabeça dos telespectadores. A “culpa” é de Desatola Bandida, música da protagonista, Raíssa Medeiros (Alice Wegmann) e fio condutor da história. A canção “chiclete” pegou instantaneamente nas redes sociais.

Na trama, Raíssa foge do altar em pleno casamento após descobrir uma traição do noivo e pega a estrada com a “bandida”, como chama seu carro, acompanhada também de seu violão. O chifre e os perrengues durante o trajeto, como uma chuva que faz a “caranga” atolar na estrada, inspiram a jovem a compor Desatola Bandida.

A canção, interpretada por ela em um escritório de música, caiu nas mãos de um compositor que repassou a outra cantora, Gláucia Figueira (Lorena Comparato), gerando uma rivalidade entre as duas.

Na web, o público também elogiou a atuação de Alice Wegmann como a promessa do sertanejo, papel inspirado indiretamente em Marília Mendonça.

Em entrevista ao site Observatório da TV, o produtor musical de Rensga Hits e namorado de Alice Wegmann, Dudu Borges, revelou que Desatola Bandida só ganhou esse nome no dia da gravação. O título original contava com o nome do carro, mas a equipe não obteve autorização da marca para o uso.

“A música se chama Desatola Bandida. A gente tinha escrito o nome do carro [Caravan], mas não podia, não deixaram. A marca não topou, não quis. No dia da gravação, eu pensei em outra coisa e falei para a Alice: ‘Pô, chama o carro de Bandida!’, e ficou um nome fortíssimo. Eles só começaram a gravar a série depois disso. É muito legal o jeito como ela fala do carro dela, a Bandida, porque é muito importante na trama. Foi uma coisa que surgiu no estúdio e ficou muito forte na série. Todo mundo achou que ficou melhor com o nome de Bandida”, contou ele.

Confira a repercussão:

Reeeeensga que essa musica vai grudar que nem chiclete, Raissa. #RensgaHits pic.twitter.com/TEtZOVLx7b

— REEEENSGA ‍ (@globoplay) August 4, 2022

“Hoje eu posso tá por baixo, amanhã tô por cima..” #RensgaHits

— Deborah Secco (@dedesecco) August 4, 2022

“Hoje eu posso tá por baixo

Amanhã ta por cima,

Desatola bandida ”

E agora como que faz pra tirar a música da mente @globoplay

?

#Rensgahits pic.twitter.com/dgPWQxZjsQ

— Gambel (@gambeljf) August 4, 2022

Que delícia que é #RensgaHits!! E @AliceWegmann entregando tudo e mais! Desatola, Bandida! Vai que é Hit!

— Fê Paes Leme (@FePaesLeme) August 4, 2022

Esse Desatola Bandida já tá ficando na minha cabeça. Essa música tá com cara de que vai virar hit. Globo tô passada. #RensgaHits pic.twitter.com/Zc1ttEsoUF

— lotérica com vidro blindado (@atenafranci) August 4, 2022

