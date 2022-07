Wesley Safadão é denunciado por deputada que o acusa de erotizar filha de 8 anos

O cantor Wesley Safadão está sendo acusado de “erotização infantil” no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH). A denúncia foi feita pela deputada federal Eliza Virginia (PP) após o artista postar um vídeo em que aparece cantando com a filha, Ysis, de 8 anos, a música Macetando, que eles gravaram juntos. Nas redes sociais, Eliza postou um vídeo dizendo que Safadão expôs a criança em uma música que considera “absurda, obscena e com conotação explícita sexual”. Na denúncia, a deputada alegou que “há evidente erotização infantil, que fere o estatuto da criança e do adolescente”. No vídeo, Eliza mostrou o print de um e-mail que indica que o Ministério já acusou o recebimento da denúncia.

Na legenda da publicação, a deputada acrescentou: “Não me calarei diante de tamanha barbaridade. Sabemos que esse ‘artista’ tem grande influência, portanto deve ser corrigido de maneira exemplar e pública, para desencorajar os fãs de carteirinha na sexualização de suas próprias crianças. Como parlamentar, me sinto comissionada a denunciar e cobrar providências para absurdos como esse! Sempre em defesa da vida e da família”. A letra da música na qual Ysis canta a parte “vai, bebê”, diz o seguinte: “Bota de red de melancia, pra novinha, com gin que tu vai ver / Putaria (vai bebê) / Chama as amiguinha, o baile vai ferver / Só quem é gostosa levanta a mão / Sentando, sentando, sentando, sentando, novinha sentando, sentando, sentando (Ma-maceta)”. Procurada pela Jovem Pan, a assessoria de imprensa de Safadão declarou em nota: “Até o presente momento, o artista não foi notificado ou intimado e não se pronunciará sobre o caso”. Ouça a música:

Gravei meu novo HIT sexta no Fortal, próxima quinta tem #Macetando em todas as plataformas de áudio! pic.twitter.com/MEJtBZXYlm — Wesley Safadão (@WesleySafadao) July 24, 2022

