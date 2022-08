West Ham anuncia contratação do brasileiro Lucas Paquetá

O West Ham United (Inglaterra) anunciou oficialmente a contratação do meia-atacante brasileiro Lucas Paquetá, que estava no Lyon (França) e que é uma das esperanças da seleção brasileira para fazer uma boa campanha na Copa do Catar.

O jogador, que completou 25 anos no último sábado (27), assinou um contrato de cinco temporadas. Lucas Paquetá, que é cria do Flamengo, tem passagem pelo Milan (Itália) e teve boa atuação pela seleção na Copa América de 2019.

“Estou extremamente feliz por estar aqui. Espero que seja o início de uma jornada agradável. Espero que minha passagem por aqui seja um sucesso”, declarou o jogador, que usará a camisa 11 na equipe inglesa.

O técnico do West Ham, David Moyes, elogiou as qualidades gerais de Paquetá: “Ele é um jogador de futebol muito talentoso e, embora precise de tempo para se adaptar à Premier League, estamos empolgados em adicioná-lo ao nosso time”.