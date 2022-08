West Ham chega a acordo verbal com o Lyon por Paquetá; confira os valores

A negociação envolvendo o meia brasileiro Lucas Paquetá parece estar próxima de uma desfecho. Segundo o jornal Sky Sports, o West Ham, da Inglaterra, chegou a um acordo verbal com o Lyon pela transferência do jogador. Os valores giram em torno dos 50 milhões de libras (59 milhões de euros ou R$ 300 milhões).

Os ingleses já haviam realizado duas ofertas pelo atleta: uma de 40 milhões de euros e outra de 57 milhões. Ambas as propostas foram recusadas. De acordo com a imprensa francesa, o Lyon não estava disposto a negociá-lo por menos de 60 milhões.

O clube francês já sabia da possibilidade de perder Paquetá, um dos principais jogadores da equipe, desde o início da janela de transferências. Em janeiro de 2021, ele recusou uma proposta de renovação contratual, e possui vínculo até 2025.

O jogador desembarcou no Lyon no início da temporada de 2020/21 e, desde então, se firmou como titular do time. Ele foi comprado junto ao Milan, da Itália. Na época, o brasileiro foi contratado por cerca de 20 milhões de euros.

Suas boas atuações em território francês o levaram até a Seleção Brasileira, onde Paquetá teve destaque. O meio-campista, inclusive, é tido como nome certo para a disputa da Copa do Mundo, do Catar. Vale lembrar que caso a transferência seja concretizada, pode render frutos ao Flamengo por conta do mecanismo de solidariedade ao clube formador.