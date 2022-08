West Ham oficializa contratação de meia brasileiro Lucas Paquetá

O meia Lucas Paquetá, da Seleção Brasileira, está de casa nova no futebol europeu. Na tarde desta segunda-feira, o West Ham, da Inglaterra, anunciou sua contratação. Paquetá defendia o Lyon, da França, e chega em contrato definitivo ao novo clube.

Os valores giram em torno dos 50 milhões de libras (59 milhões de euros ou R$ 300 milhões). Os ingleses já haviam realizado duas ofertas pelo atleta: uma de 40 milhões de euros e outra de 57 milhões. Ambas as propostas foram recusadas. De acordo com a imprensa francesa, o Lyon não estava disposto a negociá-lo por menos de 60 milhões.

O clube francês já sabia da possibilidade de perder Paquetá, um dos principais jogadores da equipe, desde o início da janela de transferências. Em janeiro de 2021, ele recusou uma proposta de renovação contratual, e possui vínculo até 2025.

O jogador desembarcou no Lyon no início da temporada de 2020/21 e, desde então, se firmou como titular do time. Ele foi comprado junto ao Milan, da Itália. Na época, o brasileiro foi contratado por cerca de 20 milhões de euros.

Suas boas atuações em território francês o levaram até a Seleção Brasileira, onde Paquetá teve destaque. O meio-campista, inclusive, é tido como nome certo para a disputa da Copa do Mundo, do Catar. Vale lembrar que caso a transferência seja concretizada, pode render frutos ao Flamengo por conta do mecanismo de solidariedade ao clube formador.

Agora, Paquetá chega ao West Ham, que nas últimas temporadas da Premier League, tem lutado por classificação à Liga dos Campeões, por mais que ela ainda não tenha vindo. O clube, porém, não teve bom início no Inglês. Em três partidas, somou três pontos e, assim, está no 16º lugar.