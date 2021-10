WhatsApp, Facebook e Instagram ficam fora do ar globalmente por 7 horas

Região / Mundo



Publicado em 5 de out de 2021 e atualizado às 15:12

Não foi só com você – nem foi culpa do seu roteador ou da sua conexão. Os aplicativos do WhatsApp, Facebook e Instagram ficaram fora do ar globalmente por horas desde meio-dia (de Brasília).

Ninguém conseguia enviar mensagens no WhatsApp ou carregar novos posts no Instagram e Facebook. Por volta de 19h, o Instagram e o Facebook começaram a dar sinal de vida, mas o WhatsApp continuava com erro. Por meio de sua conta oficial no Twitter, o Facebook —que também é dono do WhatsApp e Instagram— confirmou o problema no mundo todo, mas não deu detalhes sobre a falha.

“Estamos cientes de que algumas pessoas estão tendo problemas para acessar nossos aplicativos e produtos. Estamos trabalhando para voltar ao normal o mais rápido possível e pedimos desculpas por qualquer inconveniente”, disse a empresa.

O blecaute atingiu tanto os aplicativos para Android e iOS quanto os sites acessíveis pelo navegador no celular e no PC. Quem tentava acessar o WhatsApp Web ou o Facebook e o Instagram pelo navegador encontrava uma tela de página fora do ar.

Há sinais de que a falha geral afetou também outros aplicativos que dependem do login do Facebook, como o jogo “Pokémon Go” — a desenvolvedora, Niantic, diz que está investigando o caso. Até a plataforma de realidade virtual Oculus, que pertence ao Facebook, estava com problemas. Quem usava um dos visores da marca para jogar relatou problemas para carregar games.

Falhas nos serviços do Facebook não são inéditas: só este ano, os apps tiveram instabilidade pelo menos três vezes, em março, junho e setembro. Geralmente, as redes sociais voltam a funcionar em menos de duas horas. No blecaute desta segunda, foram quase sete horas sem retorno, o que não é comum. Possível falha de DNS Dane Knecht, vice-presidente da empresa de servidores Cloudflare, disse em seu perfil no Twitter que a queda global do Facebook tem a ver com DNS e que “as rotas BGP” da empresa “foram retiradas da internet”.

DNS significa Domain Name System, ou Sistema de Nomes de Domínios. É um computador com uma espécie de banco de dados que relaciona o endereço “nominal” (site do Itamaraju Notícias, por exemplo) com o endereço real (número de IP, de Internet Protocol) para poder acessá-lo. Funciona assim: quando você digita www.itamarajunoticias.com.br, servidores DNS entram em operação e “traduzem” o endereço para o IP 104.21.91.108 (relativo ao Itamaraju Notícias) e permitem o acesso. Quando ocorre uma falha em um desses servidores, o endereço IP fica fora de alcance.

Já BGP significa Border Gateway Protocol (Protocolo de Portão de Fronteira, em tradução livre). Trata-se do sistema que decide por qual rota os seus dados vão trafegar até chegar ao destino escolhido.

É como se fosse o Waze: quando você digita www.uol.com.br na barra de endereços do navegador e aperta Enter (ou abre o WhatsApp no celular), o BGP é o protocolo que avalia os possíveis caminhos que você pode tomar para chegar ao servidor desejado. Funcionários impedidos de trabalhar Se o BGP sai do ar, como parece ser o caso do Facebook nesta segunda, a plataforma fica “sem direção” e não consegue mais encontrar o caminho entre o usuário e o serviço que ele quer acessar.

O retorno ocorre de forma gradativa, pois nem todas as funções disponibilizadas estão operando. Contudo, os usuários já conseguem abrir os aplicativos e visualizarem as mensagens.