WhatsApp fora do ar? App tem instabilidade

O WhatsApp enfrenta instabilidade nesta sexta-feira (19). Segundo comentários de usuários no Twitter, o mensageiro não envia nem recebe mensagens, e mostra apenas o símbolo de “relógio”, indicando que o texto não chegou ao destinatário.

O problema, que afeta o aplicativo para Android e iPhone (iOS) e a versão do mensageiro para computadores, provocou a partir de 14h (horário de Brasília) um pico de cerca de 7 mil reclamações no Downdetector, site que monitora bugs em serviços online.

O WhatsApp afirmou que está apurando o problema. O Instagram, outro aplicativo do Facebook, também apresenta instabilidade hoje e não deixa usuários fazerem login na rede social de foto ou atualizarem o feed de publicações. A pane do WhatsApp afeta outros países além do Brasil, como Reino Unido e Estados Unidos.

Durante a pane do WhatsApp, não é possível enviar fotos, mensagens nem áudios para contatos. O aplicativo exibe um aviso de carregamento infinito, e indica todos os conteúdos com o sinal de “relógio”, para indicar que o envio ocorrerá apenas mais tarde.

Além disso, o aplicativo desconectou da versão para desktop, e mostra apenas o aviso “Conectando ao WhatsApp” repetidamente. O WhatsApp Web também não consegue mandar mensagens, e nem receber textos novos.

Por | Techtudo