WhatsApp, Instagram e Facebook ficam fora do ar nesta segunda-feira (4)

Publicado em 4 de out de 2021 e atualizado às 13:19

Os aplicativos de Mark Zuckerberg estão passando por instabilidades nesta segunda-feira (4). Usuários do WhatsApp, do Instagram, do Messenger e do Facebook relataram nas redes sociais que o serviço parou de funcionar no início da tarde desta segunda – tanto no aplicativo como na versão web.

Segundo o site DownDetector, que monitora sites e apps que não estão funcionando, 38% dos problemas mais notificados no WhatsApp têm relação com o envio de mensagens, bem como no Messenger, enquanto os feeds do Instagram e do Facebook não carregam.

Todas as redes sociais em sua versão web (para computadores) apresentam uma mensagem de erro “5xx Server Error”, código que indica um problema de comunicação entre o servidor de origem e o dispositivo de rede.

Em nota enviada ao CNN Brasil Business, o WhatsApp afirmou que “está investigando o motivo dessa instabilidade” e que irá “compartilhar novidades” assim que tiver completado a investigação.