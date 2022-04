Whatsapp lança pacote de melhorias; grupos poderão ter milhares de pessoas

O Whatsapp anunciou nesta quinta-feira (14), mais novidades para o seu pacote de ferramentas. Uma delas, será a possibilidade de montar grupos com milhares de pessoas, enviando mensagens para todos simultaneamente. O aplicativo irá liberar no Brasil novas funcionalidades após as eleições, devido a um acordo selado com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para combater a desinformação durante as eleições. Will Carhcart, CEO do Whatsapp, se comprometeu a não implementar nenhuma mudança significativa no aplicativo no Brasil antes das eleições.

A nova ferramenta, “Whatsapp Comunidades” poderá ser usada de várias formas, mas principalmente para atender vários grupos com o mesmo interesse, como condomínios, escolas e empresas de médio e grande porte. Quem for administrador do grupo também irá se beneficiar das novas ferramentas, agora, será possível enviar avisos a todos os participantes do grupo e controlar quais grupos e usuários podem ser adicionados na comunidade.

O novo pacote de melhorias deve chegar ao Brasil em breve, permitindo :

Reagir as mensagens com emojis

Envio de vídeos, fotos e documentos de até 2GB

Ligação em grupo de até 32 pessoas

O administrador poderá apagar mensagens do grupo

O usuário poderá configurar quais contatos poderão adicioná – lo em grupos e comunidades

O número de telefone dos participantes será oculto para a comunida, somente os administradores e os membros do grupo em comum poderão ver

Mensagens encaminhadas só poderão ser encaminhadas novamente para um grupo de cada vez

Nas redes, os usuários ficaram animados com a notícia. Até o momento, foi anunciado que as comunidades podem ter até 10 grupos, de 256 integrantes cada.

Diferentemente do Telegram, as comunidades do Whatsapp não poderão ser encontrados por qualquer mensageiro, é preciso ter o link do grupo. Segundo a empresa, isso acontece porque a ideia é mantê-las como um chat privado – ou seja, não será possível pesquisar por Comunidades para participar. Desse modo, usuários que queiram participar de uma Comunidade precisarão ser incluídos pelos administradores.

