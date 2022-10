WhatsApp libera função de esconder “online” para todos

O WhatsApp enfim iniciou a permissão para que seus usuários escondam quando estão online. A opção que pode deixar qualquer um “invisível” começou a ser distribuída nesta sexta-feira (14) para o público geral após passar meses em testes.

No início de setembro, a função entrou na fase Beta e, agora, chega à versão estável do app. Na prática, essa opção que esconde quando você está online fica associada ao “visto por último”, que pode variar conforme a preferência do usuário. Assim, é possível ocultar estar online de todos, de quem não está em sua lista de contato ou de qualquer pessoa.

Para esconder o “online” no WhatsApp é bem simples:

1. Acesse Configurações > Contas > Privacidade > Visto por último e Online;

2. Primeiro, defina quem pode ver o “visto por último”;

3. Por fim, defina quem pode ver quando você está online — as opções são apenas “Todos” ou “Mesmo que ‘visto por último’.

Vale destacar que a função parece ter começado a ser distribuída ao público amplo nesta sexta, ou seja, é possível que ela demore alguns dias até chegar em seu dispositivo. Para garantir que tudo esteja pronto, mantenha o aplicativo atualizado em seu celular.

