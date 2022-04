Whindersson anuncia turnê internacional para despedida: ‘Último show’

O cantor Whindersson Nunes anunciou uma nova turnê nas redes sociais que promete ser sua despedida dos palcos. O show de stand-up “Isso Não é um Culto” vai passar por vários países da Europa em maio deste ano e por várias cidades brasileiras entre junho e julho. “Isso não é um culto, mas você vai sair transformado!! Meu quinto, melhor e último show vai estar em turnê mundial. Ainda dá tempo incluir sua cidade para me despedir de você, qual cidade eu deveria ir?”, perguntou o humorista aos seus seguidores nas suas redes sociais. A turnê internacional começa dia 4 de maio em Barcelona, na Espanha, e termina no dia 21 do mesmo mês em Zurique, na Suíça. Pelo Brasil, já estão confirmados shows em São Paulo, Belém, Goiânia, Brasília, Rio de Janeiro, Teresina, Curitiba, Porto Alegre, Campo Grande, Cuiabá, João Pessoa, Recife, Salvador, Natal e Belo Horizonte.

Whindersson revelou que pretendia se despedir por tempo indeterminado dos shows de stand-up em dezembro do ano passado. Nas redes sociais, ele declarou que percebeu que “dessa vida não se leva nada” e que precisava desacelerar. “Amo estar no palco, mas eu já estive nele por quase 10 anos, rodei o Brasil e vi tantas pessoas, em tantas situações que eu fico constrangido quando alguém não tem 30 reais para dar risada junto com todos”, escreveu o humorista, que também comentou que sente que muitas pessoas vão ao seu show “atrás de um rumo e não só atrás de um sorriso”. Foi por esse motivo que ele decidiu chamar seu último show de “Isso Não é um Culto”, pois sente que parte do público busca uma palavra amiga em suas apresentações. Na ocasião, ele também enfatizou que não estava se despedindo para sempre dos palcos, mas deixou claro que não sabe quanto tempo ficará sem fazer shows.