Whindersson é flagrado no palco curtindo show de Luísa Sonza no Rock in Rio; veja

A cantora Luísa Sonza fez sua estreia no Rock in Rio no último domingo, 4, e empolgou o público. O desempenho da artista, que cantou seus maiores sucessos no palco Sunset, impressionou o público e a apresentação bombou nas redes sociais. O que também chamou a atenção dos fãs da cantora de Cachorrinhas é que o humorista Whindersson Nunes foi flagrado curtindo o show diretamente do palco. Os vídeos em que o artista aparece no backstage caiu nas redes sociais e se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter. Um dos grandes momentos da apresentação de Luísa no festival foi quando ela cantou Penhasco, canção que, para os fãs, fala do fim do relacionamento da artista com Whindersson. Essa teoria surgiu após a própria Luísa dizer que o hit foi inspirado em uma fase difícil da sua vida. O humorista e a cantora já foram casados e o fim do relacionamento foi cercado de polêmicas, pois, sem evidências concretas, a cantora passou a ser acusada nas redes sociais de ter traído o ex-marido com o cantor Vitão, seu ex-namorado. Whindersson não assumiu um novo relacionamento desde o seu término com Maria Lina e, ao que tudo indica, está solteiro. Assim como Luísa, que não teve um novo namoro público desde que se separou de Vitão. A presença do humorista no show da ex-mulher gerou vários comentários e especulações nas redes sociais. Veja a repercussão:

O WHINDERSSON NUNES TA ASSISTINDO O SHOW DA LUÍSA SONZA pic.twitter.com/qkIzXRHaW2 — PEDRAO (@Itspedrito) September 4, 2022

LUISA CANTANDO PENHASCO COM O WHINDERSSON DO LADO DELA pic.twitter.com/gbkc60f31D — felipe (@felipesfassis) September 4, 2022

o whindersson no back stage : https://t.co/pS36Dq7wOy — Madu (@__maredu) September 4, 2022

whindersson no backstage da luisa QUE?? — elo (@thllandw) September 4, 2022

Luisa:

sabe que se me chamar eu vou Whindersson no backstage:

pspspspsps ow venha ca venha https://t.co/3xHpqrPzZ6 — Lysa (@OpsLysa) September 5, 2022

eu acho que a luisa e o whindersson estão de remember pic.twitter.com/6fQWauZQmO — n (@teamcamiq) September 4, 2022

O whindersson ouvindo a Luísa Sonza cantando penhasco: pic.twitter.com/Yd1CLGCoUU — (@caroliismp) September 4, 2022