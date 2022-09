Whindersson Nunes desabafa sobre encontro com Luísa Sonza: “Quem é que não sente orgulho?”

O humorista, Whindersson Nunes, falou durante entrevista sobre o encontro com a sua ex-mulher, Luísa Sonza, após ser flagrado curtindo o show da artista durante o Rock in Rio, na tarde deste domingo(4).

Durante o bate-papo com a revista ‘Quem’, o humorista afirmou que estava no evento e viu que todos estavam curtindo o show dela e foi conferir como estava. “Não vou passar e não ver o show da pessoa, pô!”, disse.

Ao ser questionado se orgulhava da trajetória da ex-esposa, Whindersson afirmou que sim: “Com certeza, quem é que não sente orgulho?” Além disso, ele relembrou quando ainda estavam casados e a Luísa estava no início da carreira. “Quando você vê a pessoa começando, ainda mais a pessoa que foi muito atacada e é muito atacada e tudo mais”, explicou.

“Quando você vê a pessoa chegando lá. Quem não tiver orgulho tá vivendo errado, né? Tá torto”, finalizou o humorista.

Vale relembrar que Whindersson e Luísa ficaram casados por um pouco mais de um ano, a separação passou momentos complicados após surgirem boatos de uma suposta traição e Luísa enfrentou diversos ataques nas redes sociais.

Whindersson Nunes no backstage do show da Luísa Sonza no #RockInRio #TrackInRio pic.twitter.com/QG0DyxMdbB

— Tracklist (@tracklist) September 4, 2022

Whindersson Nunes é flagrado nos bastidores do show de Luísa Sonza Durante a apresentação da cantora Luísa Sonza, no Rock in Rio, na tarde deste domingo(4), o seu ex-marido, foi visto nos bastidores curtindo a apresentação da loira.

Nas imagens é possível ver o Whindersson olhando para Luísa enquanto ela ainda está no palco. No twitter, as imagens repercutiram. “Ele chorando porque perdeu uma grande gostosa”, comentou uma fã. “Esse homem nunca vai superar”, disse outro. “ E errado shippar eles ainda? Ainda tenho esperanças”, brincou uma internauta.

ele chorando pq perdeu uma grande gostosapic.twitter.com/nYOWwMvBMc

— lua (@mcrxez) September 4, 2022

Esse homem nunca vai superar pic.twitter.com/5n2lvrboe1

— safi (@midnightshwn) September 4, 2022

