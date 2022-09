Whindersson Nunes posta foto no Monte Fiji e reproduz meme famoso da internet

Whindersson Nunes está internacional! O humorista postou na última sexta-feira, 09 de setembro, uma foto bem inusitada em seu perfil oficial do Instagram. Na imagem, Whindersson apareceu no topo do Monte Fuji, localizado no japão, mas com peças de roubas a menos.

+ Quem fica com herança da Rainha Elizabeth II? Fortuna acumula valor inacreditável

Na legenda, o ex-marido de Luisa Sonza escreveu: “piriguete não sente frio”. Como sempre, o artista levou a situação na esportiva e ainda fez piada com tudo isso. No dia anterior, o comediante já havia compartilhado fotos no local, porém, vestindo casaco e bermuda.

Vale lembra que esse é um vulcão inativo e é o mais famoso do Japão. Para que os montanhistas consigam chegar ao topo e ponto mais alto do local, é necessário fazer uma escalada que dura no, mínimo, seis horas e pode chegar até doze horas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Whindersson Nunes (@whinderssonnunes)

Whindersson Nunes rebate críticas de Ratinho a Anitta Na última semana, um comentário do apresentador do SBT, Ratinho, viralizou nas redes sociais. Tudo começou quando o comunicador disse que Anitta exagerou em sua performance no VMA e que isso não o agradou nenhum pouco.

“Não concordo com algumas coisas que a Anitta faz. Acho exagerado, não há necessidade. Só isso, ela tem talento, não precisa de certas coisas. Acho que a Anitta não é exemplo para nenhuma… eu não gostaria que uma neta minha seguisse os exemplos da Anitta”, afirmou Ratinho.

Com isso, Whindersson Nunes tomou as dores da colega de palco e rebateu o comandante do ‘Programa do Ratinho’. “Não gostaria de ter um neto igual ao Ratinho”, disparou o comediante nas redes sociais. Já os fãs e seguidores do humorista o apoiaram depois do comentário.

LEIA MAIS NOTÍCIAS DO MUNDO DOS FAMOSOS:

+ Bake Off Brasil: Morre, aos 27 anos, vice campeão da 7ª temporada do reality

+ Instagram da família real britânica comete gafe e seguidores ficam revoltados: ‘Bizarro’

+ Eita! Manoel Soares é acusado de assédio moral e Globo rebate declarações polêmicas