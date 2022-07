Whindersson Nunes se desculpa com público após problemas durante apresentação; veja vídeo

Whindersson Nunes tem feito turnê pelo Brasil inteiro com sua nova apresentação. Depois do show em Salvador, o humorista se deslocou para Natal, no Rio Grande do Norte, no último domingo (17) para encerrar as apresentações do fim de semana.

Mas, o que era para ser mais um stand up, virou caso de frustração e tristeza para o famoso. Isso porque uma tempestade acabou com o local do evento, além de ter vazado chuva pelo palco, correndo risco de cair água nos aparelhos eletrônicos.

Através de uma publicação no Instagram, Whindersson comentou que estava ansioso para fazer a apresentação, mas que foi surpreendido com o tempo conturbado. “Mil desculpas pelo evento não ter sido um espetáculo como vocês mereciam, já passei por tudo em cima de palco, e até aqui sempre deu tudo certo, […] mas pancada de chuva realmente foi a primeira vez”, iniciou.

Ele ainda comentou que a pessoa que não gostou da apresentação ou que se sentiu prejudicado com o ocorrido, tem direito a pegar o valor do ingresso de volta.

“Deixei informações sobre reembolso nos meus stories para quem se sentiu prejudicado, mais uma vez mil desculpas, e eu espero que em um outro momento você possa ver o meu melhor. A você que ficou na chuva comigo, aliás, desde a fila, muito mais tempo pegando chuva do que eu, de coração, valeu mesmo”, agradeceu.

Apesar do susto, vários fãs agradeceram pelo stand up e elogiaram a postura do humorista. “Nem tempestade segura o culto do homi”, escreveu uma seguidora. “A turma só vê as pinga, não vê os tombos! Nessas que se aprende”, disse um amigo de Whindersson.