Will Smith quebra o silêncio e diz que Chris Rock não quis falar com ele após tapa no Oscar

O ator Will Smith falou abertamente pela primeira vez sobre o tapa que deu no humorista Chris Rock durante a cerimônia do Oscar deste ano. Em um vídeo publicado nesta sexta-feira, 29, em seu Instagram, o vencedor da estatueta de Melhor Ator respondeu perguntas que tem recebido nos últimos meses. “É tudo confuso”, declarou o artista, que começou revelando que procurou pelo o humanista nesse período. “Entrei em contato com Chris e a mensagem que retornou é que ele não está pronto para falar.” No vídeo, Will se retratou com o artista: “Peço desculpas a você, Chris, meu comportamento foi inaceitável e estou aqui para quando estiver pronto para conversar”. O protagonista de “King Richard: Criando Campeãs” continuou seu relato dizendo que compreendeu o quando a sua atitude no Oscar tinha impactado as pessoas ao ver uma entrevista de Rose Rock, mãe de Chris. “Quero me desculpar com a mãe de Chris e com sua família”, declarou. “Passei os últimos três meses tentando entender as nuances do que aconteceu e as complexidades do que houve naquele momento e estou tentando descompactar tudo isso agora.”

Will enfatizou que está arrependido da sua atitude: “Não há parte de mim que pense que essa é a maneira ideal de lidar com um sentimento de desrespeito ou com insultos”. Ele também comentou que sua mulher, a atriz Jada Pinkett, não deve ser responsabilidade pelo que aconteceu. “Tomei essa atitude sozinho, pelas experiências, pelo meu histórico com o Chris. Jada não tem nada a ver com isso.” O ator deu um tapa no rosto de Chris após ele fazer uma piada sobre o fato da atriz, que sofre de alopecia, estar careca. Will também pediu desculpas a sua família, pois sabe que a repercussão do caso afetou tanto sua mulher quanto seus filhos. “Desapontar as pessoas é meu principal trauma. Me dói psicologicamente e emocionalmente saber que eu não fiz jus à imagem e impressão que as pessoas têm de mim”, comentou. Will disse ainda que está trabalhando sua mente para sentir remorso sem se envergonhar de si mesmo. “Sou humano e cometi um erro e estou tentando não pensar em mim como um pedaço de merda. Eu sei que foi confuso, chocante, mas eu prometo que estou dedicado e comprometido para colocar luz, amor e alegria no mundo”, finalizou o ator, que renunciou sua posição na Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, responsável por promover o Oscar.

