Will Smith se desliga da Academia após tapa em Chris Rock

Dois dias após o Conselho de Governadores da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas iniciar “processos disciplinares” contra Will Smith devido a bofetada em Chris Rock durante a cerimônia do Oscar no domingo, 27, o vencedor da estatueta de melhor ator antecipou a punição que poderia ter recebido e deixou a organização, nesta sexta-feira, 1º.

A informação foi compartilhada pelo site Deadline, ao qual Will deu uma declaração. Segundo a publicação, na quarta-feira, 30, após uma reunião virtual que contou com mais de 50 membros da Academia, entre eles, Steven Spielberg, Ava DuVernay e Rita Wilson, a estrela de King Richard foi informada de que tinha 15 dias para responder por escrito à afirmação de que ele violou as regras da Academia. O grupo então se reuniria em 18 de abril para decidir o destino do ator.

“Respondi diretamente ao aviso de audiência disciplinar da Academia e aceitarei integralmente todas e quaisquer consequências por minha conduta. Minhas ações na apresentação do 94º Oscar foram chocantes, dolorosas e imperdoáveis. A lista daqueles que machuquei é longa e inclui Chris, sua família, muitos dos meus queridos amigos e entes queridos, todos os presentes e o público global em casa. Eu traí a confiança da Academia. Privei outros indicados e vencedores de sua oportunidade de celebrar e ser celebrado por seu trabalho extraordinário. Estou de coração partido. Quero colocar o foco de volta naqueles que merecem atenção por suas realizações e permitir que a Academia volte ao incrível trabalho que faz para apoiar a criatividade e a arte no cinema. Portanto, estou me demitindo da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas e aceitarei quaisquer outras consequências que o Conselho considere apropriadas”, disse Smith.

Ainda segundo o Deadline, enquanto a punição de Will ainda estava sendo decidida, fontes próximas aos eventos afirmaram que uma longa suspensão e nenhum convite para o 95º Oscar estavam entre as consequências mais prováveis ​​de serem aplicadas.

“A mudança leva tempo e estou empenhado em fazer o trabalho para garantir que nunca mais permitirei que a violência ultrapasse a razão”, prometeu Will.