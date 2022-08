William Bonner ignora Ivete Sangalo na Globo e motivo vem à tona

William Bonner protagonizou um momento muito inusitado na saída da Globo desta segunda-feira (22). Isso por que, de roupão, Ivete Sangalo esperou o jornalista no estacionamento da Globo e bateu no vidro do carro, mas foi ignorada e nesta terça-feira (23), o âncora se pronunciou sobre o assunto.

“Vai lá, tira uma foto com o William. É o William”, grita uma mulher no vídeo que foi divulgado. William Bonner, do banco do motorista, deu tchau para a cantora, mas não abriu o vidro do carro para falar com Ivete. Confira o momento:

O jornalista, após a repercussão do vídeo nas redes sociais, explicou o motivo para não falar com ninguém na saída da emissora. Bonner contou que não percebeu que Ivete Sangalo, estava entre as pessoas que “faziam festa” naquele momento.

“Às vezes eu tenho a sensação de que a idade, quando vai chegando, vai dando sinais muito lentos e sutis. Ontem, no fim da minha jornada de trabalho, que não foi uma jornada comum, eu estava saindo bem cansado da Globo e tinha um grupo fazendo a maior festa na porta do estacionamento. Acenando, sorrindo, gritando, batendo no vidro do meu carro”, começou o jornalista.

“E é claro que aquilo faz um bem danado, acenei pra todo mundo, mas cumpri o protocolo de segurança da empresa. Fui dormir e quando acordei hoje, eu soube que a Ivete Sangalo estava de roupão no meio daquele grupo. Desculpa, majestade. Te amo muito“, completou Bonner.

Fátima Bernardes surge ao lado da nova esposa de William Bonner e deixa a web chocada Mais uma vez os apresentadores Fátima Bernardes e William Bonner provaram que mantêm uma boa amizade após o divórcio. Na noite deste domingo (21), os jornalistas posaram juntos em uma foto, incluindo a presença da atual esposa de Bonner, Natasha Dantas.

Após o filho do casal passar os últimos meses estudando na França, o ex-casal fez questão de se reunir no aeroporto para receber o rapaz de volta ao Brasil. Vale lembrar que Fátima Bernardes e William Bonner foram casados de 1990 a 2016.

