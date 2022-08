William Bonner pede desculpas após ignorar Ivete Sangalo: ‘Desculpa, Majestade’

A sabatina com o presidente Bolsonaro (PL), na Globo, rendeu uma boa audiência à emissora. Mas a atitude de William Bonner com a cantora Ivete Sangalo, na porta do Projac, rendeu muito mais comentários nas redes sociais.

A artista estava de roupão gritando o nome do apresentador, que não abaixou o vidro para falar com a famosa. Muitos entenderam que William não reconheceu Ivete Sangalo. Na manhã desta terça-feira (23), o âncora do Jornal Nacional resolveu se pronunciar, com muito bom humor, sobre a situação.

De acordo com o contratado da Globo, a emissora não autoriza que funcionários abaixem o vidro do carro por questões de segurança.

“Ontem, depois da minha jornada de trabalho, que não foi uma jornada comum, eu estava saindo bem cansado lá da Globo e tinha um grupo fazendo a maior festa na porta do estacionamento. Acenando, sorrindo, gritando, batendo no vidro do meu carro. E claro que aquilo faz um bem danado, acenei para todo mundo e cumpri o protocolo de segurança da empresa, não pode baixar o vidro em uma situação como essa”.

William, logo depois, brincou que descobriu que a moça eufórica de roupão era a cantora e também apresentadora da mesma empresa: “Mas saí de lá energizado, foi muito bom. Aí eu fui dormir e, quando acordei, soube que a Ivete Sangalo estava de roupão, ali, no meio daquele grupo. Desculpa majestade. Te amo!”.