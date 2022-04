Willian, do Corinthians, se revolta com foto postada por torcedor do Boca

Depois da liberação do torcedor Leonardo Ponzo, que cometeu injúria racial no jogo entre Corinthians e Boca Juniors, na noite de terça-feira, outro torcedor postou uma foto ao lado dele em uma rede social e também foi racista. Diante disso, o camisa 10 Willian se indignou nas redes sociais e fez uma publicação.

O perfil “Nicolas Garay” postou uma imagem ao lado de Ponzo com os dizeres “Aqui não aconteceu nada”, seguido de um emoji de macaco. Ponzo foi detido justamente por ter imitado macacos em direção à torcida do Corinthians no intervalo da partida, que acabou 2 a 0 para os brasileiros.