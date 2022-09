Willian fecha contrato de um ano com Fulham e volta ao futebol inglês

O Fulham assinou um contrato de um ano com o meia-atacante Willian nesta quinta-feira (1º), marcando o retorno do brasileiro ao futebol inglês em uma transferência gratuita após uma breve passagem pelo Corinthians.

Willian rescindiu o contrato com o clube paulista em agosto após receber ameaças de morte, disse o ex-jogador do Arsenal e do Chelsea.

“Estou feliz por estar aqui, estou feliz por estar de volta ao campeonato inglês”, disse o jogador de 34 anos, que tem 70 jogos pela seleção brasileira, ao canal de vídeos do clube, o FFCtv.

Willian foi pela primeira vez para o futebol inglês em 2013, chegando ao Chelsea após jogar pelo clube russo Anzhi Makhachkala.

Em sete anos no clube do oeste de Londres, o jogador fez 339 partidas e conquistou duas vezes o campeonato inglês.

Em agosto de 2020, Willian assinou com o Arsenal antes de voltar para o Brasil.

Mais cedo na quinta-feira , o Fulham também contratou o ex-zagueiro francês Layvin Kurzawa por empréstimo de uma temporada do Paris Saint-Germain (PSG).

