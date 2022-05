Xand Avião se queima durante show em São Paulo e brinca com susto: ‘Sou quente mesmo’

Xand Avião acabou se queimando durante o festival Viiixe Forró e Piseiro, realizado no último sábado, 21, na cidade de São Paulo. Nesta terça-feira, 24, o artista exibiu o momento do acidente e disse que a falha ocorrida no show não passou de um “susto”, sofrendo apenas queimaduras leves no braço. Em tom bem-humorado, ele disse que se desdobrou sendo dublê do ator norte-americano Nicolas Cage no filme “Motoqueiro Fantasma”, e do personagem “Curupira”, da série infantil “Sítio do Picapau Amarelo”.

“Foi mais um susto, uma queimadura leve no braço, mas bem leve mesmo. Tanto que foi no meio do show, faltava uns 25 minutos para acabar o show e eu continuei. Perdi os cabelos dos braços, fiz uma depilação à força. Muita obrigada pelas mensagens, o pessoal preocupado com o comandante. Minha cabeça está quente, mas é porque eu sou quente mesmo. Meu topete está intacto, está tudo bem”, brincou Xand Avião, em Stories. “Meus amigos cantores, tomem cuidado com aquele negócio ali. Alguns acham que não queima, mas queima e queima com força”, finalizou o cantor, fazendo um alerta para os companheiros de música.