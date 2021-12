Xandinho Negrão e César Ramos fecham temporada em 2º lugar

Logo em sua prova de estreia, a dupla formada por Xandinho Negrão e César Ramos mostrou a que veio. Neste sábado (18), na disputa da etapa derradeira do Império Endurance Brasil na temporada, em Goiânia (GO), os dois largaram e chegaram na segunda colocação na categoria GT3, em uma prova repleta de alternativas, ultrapassagens, chuva e até uma batida no final, que mesmo assim não impediu o Mercedes AMG GT3 #9 de ir ao pódio.

Ramos, que não atuava pela categoria desde 2018, foi o responsável por pilotar nas duas últimas horas de prova, exatamente quando a chuva resolveu dar as caras. “Cheguei a andar de pneus para pista seca com chuva. Enquanto acompanhava alguns carros com pneus slick na pista, imaginamos que já seria possível voltar a usar os slicks, mas trocamos um pouco cedo e tive 3 ou 4 voltas de dificuldade”, contou. “Mas tivemos um bom ritmo. Peguei muito trânsito, mas disputamos a vitória até o fim”, ressaltou.

O carro da equipe A Mattheis poderia ter completado a prova na primeira posição de sua classe, mas foi tocado por um adversário enquanto se envolvia em briga tripla pela vitória, em momento no qual os três primeiros da GT3 eram separados por pouco mais de um segundo. “Tínhamos 50 quilos a mais do que os rivais por sermos tidos como pilotos Pro, mas nosso ritmo foi bom. Infelizmente, os momentos de entrada do Safety Car não nos favoreceram e perdi duas vezes a vantagem que havia construído na pista”, resumiu Xandinho sobre seus stints.

Em 2022, a temporada do Império Endurance Brasil deve ser iniciada em março. A categoria irá anunciar em breve seu calendário completo para o próximo campeonato.

Por | ms2comunicacao