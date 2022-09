Xavi elogia Dembélé e o compara a Neymar: “Está no mesmo nível”

O técnico do Barcelona, Xavi Hernández, está encantado com Dembélé. O francês foi um dos destaques da goleada da equipe sobre o Viktoria Plzen na Liga dos Campeões, por 5 a 1, e recebeu elogios do treinador, que o comparou ao brasileiro Neymar quando ainda atuava pelo clube espanhol.

“Estou mais do que feliz com Dembélé. Ele está no mesmo nível do melhor Neymar quando o brasileiro estava aqui no Barcelona. É um jogador incrível”, exaltou Xavi.

Na vitória do Barça, o jogador anotou duas assistências, para Lewandowski e Ferrán Torres. Os outros três gols do time catalão foram marcados pelo polonês (2) e por Kessié.

Ao todo, Dembélé já soma quatro passes para gol e um tento. Ele quase deixou o Barcelona ao final da última temporada, quando seu contrato com o clube se encerrou. Após longo tempo de negociações, assinou novo vínculo até 2024 e cresceu de produção desde a chegada de Xavi.

O Barcelona de Dembélé volta a campo no próximo sábado, em duelo contra o Cádiz, pelo Campeonato Espanhol. Em seguida, encara o Bayern de Munique, pela segunda rodada da fase de grupos da Champions, na próxima terça-feira.