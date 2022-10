Xavi pede “mudança de mentalidade” ao Barcelona após derrota para o Real

A derrota diante do Real Madrid é um duro golpe para o Barcelona, que no meio da semana empatou em casa com a Inter de Milão em 3 a 3 pela Liga dos Campeões e está virtualmente eliminado da competição continental.

O técnico Xavi Hernández destacou as qualidades apresentadas pelo Barcelona na casa do adversário, mas reconhece o time precisa evoluir nestes jogos maiores.

“A sensação é a de que fizemos um bom jogo. O segundo tempo foi melhor, as mudanças vieram… Mas temos que mudar a mentalidade, a dinâmica”, completou o técnico ‘blaugrana’, Xavi Hernández, em entrevista coletiva.

O segredo do Real Madrid para a vitória no clássico esteve no bom aproveitamento ofensivo, marcando os gols na hora certa.

“Às vezes eles não têm a bola, parecem que estão sofrendo e no final, em duas chances, fazem dois gols. Temos que aprender com isso e acertar um pouco mais”, lamentou o zagueiro do Barça Jules Koundé.