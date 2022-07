Xbox anuncia 4 jogos gratuitos para agosto

Para aqueles que ansiosos para descobrir os novos jogos gratuitos da Xbox Live Gold que serão dados durante o mês de Agosto, a Microsoft acaba de anunciar os quatro títulos que seus assinantes irão receber.

Se tratando do Xbox One, os jogadores poderão viver uma nova vida no simulador Calico, além de ScourgeBringer, um frenético roguelite de plataforma dos mesmos desenvolvedores de NeuroVoider.

Quanto aos títulos do Xbox 360, os jogadores receberão Saints Row 2, uma ótima preparação para o mais novo jogo da franquia que vem chegando aí, e Monaco: What’s Yours is Mine, onde você terá que montar a equipe perfeita de ladrões.

Data em que os títulos serão disponibilizados:

Calico: Disponível de 1 a 31 de Agosto ScourgeBringer: Disponível de 16 Agosto a 15 de Setembro Saints Row 2: Disponível de 1 a 15 de Agosto Monaco: What’s Yours is Mine: Disponível de 16 a 31 de Agosto