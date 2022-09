Xbox anuncia nova versão mais barata do controle

A Microsoft anunciou hoje que está lançando uma nova versão do controle Xbox Elite Series 2 chamado “Core”, que apresenta os “componentes essenciais” do design Elite Series 2 a um preço mais baixo de £ 114,99 / $ 129,99 MRSP. O Controle está disponível para pré-encomenda agora em alguns mercados, com data de lançamento em 21 de setembro.

“O Xbox Elite Wireless Controller Series 2 – Core inclui os componentes essenciais que você precisa para liberar o seu melhor jogo. Experimente thumbsticks de tensão ajustável, punho emborrachado envolvente e travas de gatilho de cabelo mais curto. Desfrute de personalização ilimitada com opções exclusivas de mapeamento de botões no Aplicativo Xbox Accessories. Fique no jogo com até 40 horas de duração da bateria recarregável 1 e componentes refinados feitos para durar.”

Enquanto o Elite Series 2 Core está faltando certos componentes do controle Elite Series 2 padrão, você pode adicioná-los ao Core com um “Complete Component Pack” especial por £ 54,99 / $ 59,99.

Aqui está a diferença entre o Elite Series 2 padrão e o “Core” sem o pacote de componentes: