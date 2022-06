Xbox & Bethesda Games Showcase confirma evento estendido para 14 de junho com mais novidades

O Microsoft Gaming (Xbox) realizará uma transmissão estendida batizada de Xbox Games Showcase: Extended após o showcase principal Xbox & Bethesda de 2022, foi anunciado.

De acordo com uma postagem no blog da Microsoft, a empresa “compartilhará novos trailers, analisará mais profundamente as notícias do Xbox & Bethesda Games Showcase 2022 e conversará com alguns de seus criadores de jogos favoritos”.

A transmissão, que terá cerca de 90 minutos de duração, começará na terça-feira, 14 de junho, às 10h PT (14h no Brasil) e será transmitida em Inglês, Espanhol da América Latina, Português do Brasil, Alemão e Francês.

O principal Xbox e Bethesda Games Showcase será realizado no domingo, 12 de junho. Ele começará às 10h PT / 13h ET / 18h BST (14h no Brasil) e será transmitido em mais de 30 idiomas (incluindo PT-BR) no YouTube, Twitch e Facebook.