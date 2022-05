Xbox & Bethesda Showcase pode anunciar jogos da Activision no Xbox Game Pass

Muitos dos usuários do Xbox estão muito insatisfeitos com as últimas notícias sobre os títulos na plataforma (como o atraso com Starfield), e todos sabemos que no próximo evento da empresa, muitos projetos e novos anúncios precisam ser mostrados. e parece que novos jogos do Xbox Game Pass seriam anunciados no Xbox & Bethesda Showcase.

Unsubs are coming right back. Xbox is saving Game Pass 2022 announcements for June 12th. — colteastwood (@Colteastwood) May 22, 2022

Esta notícia vem de um conhecido usuário do Twitter chamado Colteastwood, que afirma que muitos dos novos títulos que chegam ao Xbox Game Pass serão exibidos no Xbox & Bethesda Showcase. Isso é muito papel para ser verdade, já que os grandes anúncios nesta época do ano são feitos em eventos, então não seria surpreendente se Phil Spencer e o resto da equipe tivessem decidido dessa maneira.