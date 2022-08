Xbox Brasil anunciou que um jogo do Xbox 360 da Games With Gold de agosto daqui do Brasil terá um jogo diferente para os assinantes. O jogo Monaco: What’s Yours is Mine foi substituído pelo Joe Danger 2: The Movie. Xbox Brasil não comentou nada sobre a mudança de jogo.

Jogo estará disponível para assinantes da Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate.