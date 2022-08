Xbox diz que PlayStation não vai ficar sem jogos

Em janeiro desse ano, a Microsoft anunciou que estava entrando em um acordo de aquisição com a Activision Blizzard, por US$68,7 bilhões, e desde então a aquisição está caminhando bem e provavelmente será aprovada nos próximos 6 meses, caso nada extraordinário aconteça.

Hoje foi descoberto um novo documento de resposta que a Microsoft enviou ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica com respostas em relação a aquisição da Activision Blizzard.

Neste documento, a Microsoft deu uma resposta incisiva aos questionamentos da Sony e ainda citou a Nintendo, alegando que ela se sustenta sem Call of Duty há muitos anos. Veja o resumo de algumas das respostas e afirmações da Microsoft abaixo:

O QUE A SONY DISSE

A Sony disse que, do ponto de vista do desenvolvimento/publicação, o desenvolvimento de jogos normalmente envolve um estágio inicial que é neutro em relação à plataforma, antes que o jogo seja adaptado para uma ou mais plataformas específicas.

Eles acreditavam que todos os jogos competem pelo engajamento do jogador.Os jogadores escolhem sua plataforma de jogos com base em preços, recursos técnicos e tipos de jogos disponíveis. O conteúdo disponível é o principal fator para o jogador escolher uma plataforma.

Eles disseram que existem poucas barreiras à entrada no desenvolvimento e publicação de jogos para PC. Que apenas um desenvolvedor pode criar um jogo “indie” e distribuí-lo online, mas criar um jogo AAA de ponta (como Call of Duty da Activision) requer um orçamento de centenas de milhões de dólares e milhares de funcionários.

Eles disseram que, além da Activision, existem poucos desenvolvedores/editores capazes de produzir jogos AAA, como EA (FIFA), Take-Two/Rockstar (Grand Theft Auto) e Epic Games (Fortnite). Esses jogos tendem a ser franquias de longa duração com grandes orçamentos, ciclos de desenvolvimento de vários anos e seguidores muito solidários.

Apesar de tudo isso, a Sony acreditava que nenhum desses desenvolvedores poderia criar uma franquia para rivalizar com o Call of Duty da Activision, que se destaca como uma categoria de jogos por conta própria. É por isso que eles acreditavam que Call of Duty era tão popular que influenciava a escolha do console dos usuários. Na verdade, sua rede de usuários fiéis é tão arraigada que, mesmo que um concorrente tivesse orçamento para desenvolver um produto semelhante, não seria capaz de criar um rival.

Eles falaram sobre tempo, dinheiro, número de funcionários, milhões de seguidores, vendas e outros pontos de dados relacionados ao Call of Duty para mostrar como é uma franquia única que não pode ser substituída.

Eles concordaram que os serviços de assinatura competem com os jogos comprados por uma taxa única. Mas eles achavam que os custos iniciais mais baixos dos serviços de assinatura poderiam ser anticompetitivos em relação aos editores que recuperam os investimentos significativos em jogos vendendo-os por uma taxa inicial. Eles também pensaram que isso poderia prejudicar os consumidores, reduzindo a qualidade dos jogos.

Eles disseram que nos últimos cinco anos, o Xbox Game Pass cresceu para capturar aproximadamente 60-70% do mercado global de serviços de assinatura (essa participação de mercado é ainda maior no Brasil, onde o Game Pass representa aproximadamente 70-80% do mercado de serviços de assinatura para PC ).

Eles acreditavam que levaria vários anos para um concorrente – mesmo com investimentos substanciais – criar um rival efetivo para o Game Pass.

Eles também disseram que Call of Duty representa um importante fluxo de receita para o PlayStation (eles forneceram dados, mas são redigidos), e é uma das maiores fontes de receita de terceiros da SIE.

A RESPOSTA DA MICROSOFT

NO GERAL

Para começar, a Microsoft entende que os mercados relevantes definidos durante a aquisição da Bethesda ainda são relevantes.Isso significa que não há segmentação por gênero e que o mercado de distribuição digital de jogos inclui “buy-to-play” e outros serviços de assinatura (obviamente eles não querem que o Gamepass seja percebido como seu próprio mercado porque eles têm uma enorme participação de mercado lá).

Eles dizem que a Microsoft e a ABK enfrentarão a concorrência de vários desenvolvedores e editores de jogos. Além disso, todos os seus jogos têm concorrentes próximos. De fato, os terceiros nomearam várias editoras terceirizadas rivais que possuem franquias de jogos populares, demonstrando a intensa rivalidade no mercado.

A Microsoft destaca argumentos da Ubisoft, Riot, Amazon ou Google que confirmam alguns de seus argumentos: após a transação, haverá vários desenvolvedores e editores e os jogadores usarão vários dispositivos para jogar.

A Microsoft diz que em todos os mercados relevantes terão uma quota de mercado inferior a 20% (o que normalmente significa que não há risco de efeitos anticoncorrenciais). Há apenas um mercado onde eles têm mais do que isso, o de distribuição digital de jogos, onde a Microsoft tem mais de 30%. No entanto, eles acreditam que a posição da Activision Blizzard na publicação de jogos de console está bem abaixo de qualquer nível que possa resultar em preocupações de mercado. Então, mesmo nesse mercado tudo deve estar bem, segundo eles.

SOBRE A SONY

A Microsoft literalmente diz que: “Não surpreendentemente, a Sony foi o único terceiro a transmitir uma opinião pública materialmente diferente da Microsoft/ABK e dos terceiros em relação à análise competitiva da transação”.

De acordo com a Micorosft , a Sony disse que: 1) A franquia Call of Duty da Activision Blizzard seria inigualável e essencial para o console PlayStation; 2) a inclusão de conteúdo da Activision Blizzard no catálogo do Xbox Game Pass representaria um “ponto de inflexão” no mercado.

A Microsoft acredita que a posição isolada da Sony provavelmente pode ser explicada pelo fato de que a oferta de jogos por assinatura da Microsoft, Game Pass, foi lançada como uma resposta competitiva da Microsoft ao fracasso do Xbox nas “guerras de consoles” e a necessidade de oferecer aos jogadores valor adicional em comparação com o “buy-to-play”, o modelo tradicional. Desta forma, o Game Pass ameaça competir de forma mais eficaz com o modelo buy-to-play, que a Sony adotou com sucesso.

Quase literalmente, a Microsoft diz que: “Em suma, a Sony não está resignada a ter que competir com o serviço de assinatura da Microsoft. o mercado de distribuição digital de jogos de console. Em outras palavras, a Sony protesta contra a introdução de novos modelos de monetização capazes de desafiar seu modelo de negócios”.

Sobre Call of Duty ser sua própria categoria de jogos, Microsoft diz que o argumento da Sony parece assumir que o mercado de publicação e desenvolvimento deve ser segmentado com base em gênero/tipo, mas que Call of Duty seria um gênero/mercado próprio.

A Microsoft acredita que a Sony não apresenta nenhum elemento para fundamentar a afirmação de que Call of Duty seria um mercado separado de todas as outras categorias de jogos: Call of Duty tem um público fiel é uma premissa da qual não se segue a conclusão de que o jogo é uma “categoria de jogos em si”. O próprio PlayStation tem uma base estabelecida por jogadores fiéis à marca. Essa constatação, no entanto, não levam à conclusão de que o PlayStation – ou qualquer produto de marca com consumidores fiéis – seja um mercado separado de todos os outros consoles. Extrapolando essa constatação, a conclusão extrema de que Call of Duty é uma “categoria de jogo em si” é simplesmente injustificável sob qualquer análise quantitativa ou qualitativa.”

Além disso, a Microsoft acredita que Call of Duty tem vários rivais, como corroboram as empresas consultadas pelo CADE e os dados confidenciais compartilhados.

Portanto, de acordo com a Microsoft , Call of Duty não apenas não é uma “categoria de jogos em si”, mas também enfrenta forte concorrência de jogos de vários gêneros e tipos.

A Sony também sugeriu que Call of Duty é essencial para os editores de jogos. Para responder a isso, a Microsoft compartilha muitos dados editados: gastos do consumidor no PlayStation ou a % das vendas digitais da Sony em todo o mundo. A Microsoft também diz que em 2021 apenas dois títulos da Activision Blizzard ficaram entre os 20 jogos de console mais vendidos do ano, uma lista que abrange uma série de títulos de outras franquias populares pertencentes a editoras rivais como FIFA (Electronic Arts), Grand Theft Auto (Take-Two Interactive), Assassin’s Creed e Far Cry (Ubisoft), Resident Evil Village (Capcom), Minecraft (Xbox) (lembram que também está disponível nos consoles PlayStation e Nintendo). Além dos exclusivos da Nintendo e Sony.

Portanto, a Microsoft acredita que Call of Duty é apenas um jogo entre uma ampla gama de jogos mais vendidos, muitos dos quais nem estão disponíveis no Xbox devido às estratégias de exclusividade adotadas pelos concorrentes da Microsoft.

Sobre o quão essencial Call of Duty poderia ser, eles dizem que a Sony se contradiz porque falaram sobre o sucesso do Gamepass desde 2017. O fato é que até agora nenhum dos títulos da Activision Blizzard foi incluído no Game Pass, mas o serviço conseguiu para atrair e envolver milhões de jogadores. Portanto, se o Game Pass teve sucesso sem disponibilizar esse tipo de jogo, logicamente esse conteúdo não pode ser considerado essencial para que um canal de distribuição de jogos seja competitivo. De acordo com a Microsoft , o mesmo pode ser dito da plataforma de consoles da Nintendo e da loja de PCs da Epic Games, que se destacou apesar de não ter jogos da franquia Call of Duty disponíveis.

Para a Microsoft , as razões acima indicam que a Sony está apreensiva com o aumento da concorrência pelos méritos que a transação acarreta, em vez de preocupada com qualquer efeito anticoncorrencial.

Finalmente, a Microsoft diz que a preocupação hipotética da Sony parece ser que com o conteúdo da Activision Blizzard, a Microsoft ganharia uma liderança inatingível em serviços de assinatura. Eles dizem que isso é infundado por cinco razões:

Não faz parte da estratégia da Microsoft remover conteúdo dos jogadores: “Pelo contrário, a Microsoft declarou publicamente “seu desejo de manter Call of Duty no PlayStation [da Sony]”, bem como a intenção de “continuar a fazer Call of Duty e outros títulos populares da Activision Blizzard no PlayStation da [Sony]” com o compromisso de fazê-lo “além dos acordos contratuais existentes” [ACESSO RESTRITO]. Nesse sentido, os jogadores continuarão a ter acesso ao conteúdo da Activision Blizzard, incluindo Call of Duty, por meio de canais tradicionais de buy-to-play, como o console PlayStation. Esse fato reduz os incentivos dos jogadores para migrar para o Game Pass, pois eles poderão continuar assinando seu serviço preferido (por exemplo, PlayStation Plus da Sony) e, além disso, compre facilmente uma cópia do Call of Duty”. Os dados mostram que os jogadores veem os serviços de assinatura como uma das muitas maneiras de pagar pelos jogos. De acordo com a Microsoft , isso foi confirmado pela própria Sony: “A SIE acredita que os serviços de assinatura concorrem com os jogos comprados por uma taxa única (“buy-to-play”). […] Os jogos são substancialmente os mesmos, independentemente se o consumidor fez um pagamento único ou acessou os títulos por meio de um serviço de assinatura.” A Microsoft diz que a declaração da Sony revela a falta de lógica da alegação de que a adição de “jogos da Activision a este conteúdo representaria um ponto de inflexão”. De acordo com a Microsoft: “Se (i) os serviços de assinatura competirem com o modelo buy-to-play, conforme reconhecido pela própria Sony, e (ii) o conteúdo da Activision continuar a ser distribuído através do canal buy-to-play, os jogadores podem simplesmente continuar escolhendo qual modelo de pagamento eles preferem para acessar o conteúdo da Activision.” Microsoft diz que a insinuação da Sony de que o Game Pass poderia alcançar uma liderança inatingível no espaço de serviços de assinatura não só é inconsistente com a definição de mercado que a própria Sony defendeu, mas também ignora: “(i) a natureza dinâmica desses serviços e (ii ) a presença relevante da própria Sony neste espaço. Aliás, os serviços de subscrição representam uma estratégia de rentabilização recente. Por mais que o Game Pass tenha sido pioneiro, é um espaço dinâmico com novos serviços e conteúdos a surgir, e já existem de incumbentes e serviços. A Sony já oferece um serviço de assinatura, o PlayStation Plus, que a empresa conseguiu dimensionar a partir de sua base de usuários existente, do tamanho da plataforma PlayStation e de seu conteúdo exclusivo. Na verdade, a Sony ultrapassou a Microsoft em termos de vendas de consoles e base instalada, tendo vendido mais que o dobro do Xbox na última geração.” A Microsoft acredita que o que a Sony deixa de mencionar quando insinua que o Game Pass poderia alcançar uma liderança inatingível em serviços de assinatura, é sua própria posição de liderança na distribuição digital de jogos de console: “A Sony é, de fato, a maior distribuidora digital de jogos de console., a preocupação da Sony com a potencial concorrência do Game Pass simplesmente reflete a resistência usual dos operadores tradicionais à competição por mérito representada por jogadores disruptivos.” A Microsoft também diz que essa reclamação a serviços como o Game Pass também revela a real preocupação da Sony: “O medo de que um modelo de negócios inovador que dê aos consumidores acesso a conteúdo de alta qualidade e custos iniciais mais baixos ameace sua posição de liderança na indústria de jogos, com a Microsoft se afastando de uma estratégia de negócios “centrada em dispositivos” (no sentido de que os jogadores devem comprar PCs ou consoles caros para ter acesso aos jogos da melhor qualidade) para uma estratégia mais centrada no consumidor (“centrada no jogador”)”. A Microsoft cita a entrevista do CEO da Playstation, Jim Ryan, onde revelou a estratégia da empresa de não incluir novos títulos no PlayStation Plus no dia do lançamento do jogo, o que, segundo a Microsoft ,expõe claramente a resistência a um modelo de negócios que ameaça a estratégia centrada em dispositivos adotada pela Sony até então. A razão número quatro está totalmente redigida Microsoft diz que existe uma forte concorrência upstream, canais de distribuição de jogos rivais, incluindo lojas de console e serviços de assinatura, que têm acesso a uma ampla gama de títulos além dos jogos da Activision Blizzard, incluindo conteúdo exclusivo NÃO disponível para consumidores da Microsoft.

Eles falam sobre como o “Novo PlayStation Plus” é percebido como um rival do Gamepass pela indústria.

Eles também apontam que o uso de acordos exclusivos está no centro da estratégia da Sony para fortalecer sua presença na indústria de jogos. A Microsoft diz que, além de possuir conteúdo exclusivo de terceiros, a Sony também celebrou acordos com editores de terceiros para garantir outras formas de exclusividade em relação a determinados jogos, como exclusividade de marketing ou direitos de exclusividade em relação ao conteúdo para download.

Vendo como a Sony é líder na distribuição de jogos digitais, Microsoft vê a preocupação da Sony com a eventual exclusividade do conteúdo da Activision como incoerente e que apenas revela “o medo em relação a um modelo de negócios inovador que oferece conteúdo de alta qualidade a baixo custo para os jogadores, ameaçando uma liderança que foi forjada a partir de uma estratégia centrada em dispositivos e focada na exclusividade ao longo dos anos.”

De fato, a Microsoft diz que a capacidade da Microsoft de continuar expandindo o Game Pass foi prejudicada pelo desejo da Sony de inibir esse crescimento. A Sony paga por “direitos de bloqueio” para impedir que os desenvolvedores adicionem conteúdo ao Game Pass e outros serviços de assinatura concorrentes (então há um monte de conteúdo editado).

Por fim, Microsoft diz que, independentemente de quão incomuns sejam as críticas de conteúdo da Sony, a realidade é que a estratégia de reter os jogos da Activision Blizzard, não distribuí-los em lojas de consoles rivais, simplesmente não seria lucrativa para a Microsoftporque tal estratégia só seria lucrativa. se os jogos da Activision Blizzard fossem capazes de atrair um número suficientemente grande de jogadores para o ecossistema do console Xbox, e se a Microsoft pudesse obter receita suficiente com a venda de jogos para compensar as perdas decorrentes da não distribuição de tais jogos em consoles rivais.

A Microsoft diz que os custos específicos das estratégias de exclusividade e as vendas perdidas estimadas significam que a Microsoft não seria capaz de compensar as perdas da implementação dessa exclusividade. Em resumo, a adoção hipotética de qualquer estratégia de descontinuação de conteúdo não seria lucrativa para a Microsoft e, mesmo se implementadas, tais estratégias não teriam nenhum impacto competitivo, diz Microsoft.