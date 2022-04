Xbox está a procura de gerentes para realizar aquisições de empresas

O Xbox (Microsoft Gaming) está a procura de um gerente para ajudar a avaliar e elaborar planos de médio-longo prazo para futuras aquisições da empresa na indústria de videogames.

A vaga de emprego, que foi publicada neste fim de semana, aparentemente indica que o Xbox não terminou sua recente onda de aquisições, mesmo que na recente janela de 2 anos, a empresa tenha gastado US$ 80 bilhões para adquirir a ZeniMax Media e Activision Blizzard (está última com a aquisição para ser completada em junho de 2023).

“A equipe de Estratégia e Desenvolvimento de Jogos serve como a função de estratégia corporativa para o Team Xbox”, diz o anúncio de emprego para ‘Gerente, Estratégia e Desenvolvimento de Jogos’.

“Fazemos uma parceria estreita com a Equipe de Liderança de Jogos [liderada por Phil Spencer] para identificar e avaliar oportunidades de crescimento transformadoras. Nossa meta inclui ajudar a responder às perguntas de negócios mais desafiadoras da Microsoft Gaming, liderar o programa de M&A da Gaming (por exemplo, Activision Blizzard, ZeniMax, Obsidian, etc.) e identificar e entender as principais dinâmicas da indústria.”

De acordo com a descrição, as responsabilidades do candidato que juntar ao Xbox incluirão “apoiar decisões estratégicas com rigor quantitativo e qualitativo”, identificar tendências de “consumidor/tecnologia/negócio-chave” e “desenvolver e avaliar o business case para aquisições de conteúdo e tecnologia (M&A)”.

A atividade de fusões e aquisições na indústria de jogos atingiu um recorde de US$ 85 bilhões em 2021 e deve chegar a US$ 150 bilhões este ano, com grandes acordos como a aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft e a compra da Zynga pela Take-Two por US$ 12,6 bilhões já anunciadas nos primeiros meses de 2022.

Discutindo a consolidação da indústria no início deste mês, o apresentador Geoff Keighley sugeriu que mais negócios importantes devem ser anunciados mais cedo ou mais tarde. O criador do The Game Awards twittou:

“Ouvi falar de várias pessoas: como você pode suspeitar, existem alguns outros grandes negócios de videogames nos estágios finais das negociações. Vai ser um ano interessante!”

Falando em novembro, o CEO do Xbox, Phil Spencer, disse ao The Wall Street Journal (WSJ) que a empresa “definitivamente não está perto de terminar” de adquirir estúdios/empresas de videogames.

“Não há planos para isso acabar”, disse ele.

“Não há nenhum tipo de linha do tempo em que eu tenha que adquirir estúdios em um determinado momento. Se encontrarmos um estúdio em que tenhamos um bom ajuste, compartilhamos o mesmo interesse do que estamos tentando fazer e o que eles estão tentando fazer, e se sentirmos que podemos melhorar essas ideias juntos, com certeza iremos avaliar uma aquisição deles.”