Xbox está banindo jogadores de Halo Infinite por criticarem o estado atual do jogo

Halo Infinite é sem dúvidas um dos maiores projetos da 343 Industries e do Xbox Game Studios, conseguindo criar um marketing chamativo e cativante, garantiu o seu sucesso inicial, porém, mesmo a parte multiplayer sendo F2P, o jogo ainda apresenta limitações por falta de conteúdos e updates que virão de 6 em 6 meses, resultando numa perda avassaladora da base de jogadores.

Recentemente, mais um trailer do jogo com foco no multiplayer, onde mostra que a tal adição de novos conteúdos são apenas dois modos de jogos temporários e simples cosméticos gratuitos comparados aos novos cosméticos atrelados a microtransações.

Não é nenhuma novidade, pois já está a um bom tempo onde as desenvolvedoras optam em focar na criação de cosméticos pagos, deixando os jogadores mais frustrados do que já estão, e consequentemente, surgem críticas por causa da atual situação do jogo. Das críticas vem das mais simples e das mais detalhas, mas parece que os desenvolvedores/moderadores da 343 Industries não gostaram disso e apelaram pro famoso BAN HAMMER!

Alguns comentários na comunidade Steam e no Youtube estão sendo apagados por apresentarem alguma crítica negativa ao jogo e a desenvolvedora, mostrando que existe uma tensão entre as ambas as partes. Segundo a dev/mod, estão considerando como “comentários inapropriados” resultando em banimentos permanentes dentro da Central da Comunidade do jogo no Steam.