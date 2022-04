Nesta ocasião, e por tempo limitado, os usuários do Xbox Live Gold ou Xbox Game Pass Ultimate podem obter o Cloning Clyde grátis através da Microsoft Store no Brasil. Este jogo do Xbox 360, desenvolvido pela NinjaBee em associação com a J. Kenworthy Games, também pode ser jogado no Xbox One e Xbox Series X|S graças à compatibilidade com versões anteriores.

Cloning Clyde