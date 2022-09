Xbox está distribuindo 2 jogos gratuitos para todos os usuários

Nem uma semana se passou desde que Xbox deram a seus usuários um jogo retrocompatível e um interessante título do Xbox One, ambos disponíveis para serem apreciados também no Xbox Series X|S. Embora, para baixar esses dois últimos jogos gratuitos, você não precise de uma assinatura ativa do Xbox Live Gold ou Xbox Game Pass Ultimate, mas isso mudou hoje, já que Xbo está distribuindo 2 novos jogos gratuitos relacionados à NASA chegaram ao Xbox, que podem ser adicionados por qualquer usuário.

Nesta ocasião, os usuários do Xbox já podem desfrutar de 2 novos jogos gratuitos NASA: Space Science Investigations e To the Moon and Beyond.