Xbox está distribuindo de graça Battlefield 3 para todos os usuários

Xbox liberou de graça Battelfield 3, do Xbox 30 e retrocompatível no Xbox One e Xbox Series X|S.

Não sabemos até quando o Battlefield 3 ficará gratuito, mas é melhor correr caso você queira garantir esse clássico! E lembre-se: você também pode jogar o Battlefield 3 no Xbox One graças a retrocompatibilidade!

Siga as instruções abaixo e garanta o seu agora mesmo:

Crie uma conta na Xbox Live da Ucrânia clicando aqui, e siga o tutorial abaixo de como configurar a região; Quando terminar de colocar o nome, e-mail e senha você irá para essa janela, e nela você deverá selecionar a opção “Ukraine” para criar uma conta da Ucrânia; Após criar a conta da Ucrânia você deverá clicar aqui para ir na página do Battlefield 3 e clicar no botão download:

É necessário um cartão de crédito internacional para ser registrado na conta.