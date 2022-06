Xbox está distribuindo de graça um jogo exclusivo para todos os usuários

A desenvolvedora Dontnod Entertainment, conhecida por trabalhar com a franquia Life is Strange, Vampyr e outros títulos, tem o prazer em anunciar que seu outro título, Tell Me Why, está de graça no PC e Xbox para comemorar o mês do orgulho.

Vale lembrar que o primeiro episódio do jogo já é gratuito para todos, mas agora a promoção se aplica em todos os episódios do jogo que podem ser resgatados de graça no PC via Steam, Xbox One e Xbox Series S|X via Microsoft Store.

Tell Me Why inovou como o primeiro jogo AAA em apresentar um personagem principal transgênero, e lidar com questões delicadas relacionadas à sua identidade.

Você pode resgatar sua cópia aqui.

Tell Me Why é um jogo de aventura e narrativa. Neste mistério emocionante, os recém-reunidos gêmeos Tyler e Alyson Ronan usam seu Laço sobrenatural para desvendar memórias de sua infância querida, mas problemática.

Ambientada em uma pequena cidade no Alaska, Tell Me Why apresenta personagens verdadeiros, temas maduros e escolhas difíceis. Ao recordar lembranças do passado, suas escolhas vão afetar o relacionamento dos gêmeos, determinar a força do Laço entre eles e pavimentar o caminho da vida dos dois.

Tell Me Why foi lançado em 2020.