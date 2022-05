Xbox está distribuindo Gift Card gratuitos para vários usuários

Quer um cartão de presente grátis do Xbox?! A Microsoft está distribuindo outra rodada de Gift Card gratuitos para vários usuários do Xbox no fim de semana, e parece que várias regiões estão recebendo, incluindo o Reino Unido, EUA, Canadá e muitos outros.

Você pode ver um exemplo dos tipos de mensagens que os proprietários do Xbox estão recebendo em seus consoles abaixo:

Check your Xbox messages, Microsoft is giving another round of free gift card money (expires June 30th) https://t.co/Hgww71BIzQ — Wario64 (@Wario64) May 26, 2022

Como mencionado acima, esses cartões-presente do Xbox parecem expirar em apenas um mês em 30 de junho; portanto, se você tiver a sorte de receber um, certifique-se de gastá-lo nas próximas semanas.

Algumas pessoas também relataram que seu saldo de crédito do Xbox não foi atualizado depois de receber um desses cartões-presente e, se esse for o seu caso, pode valer a pena entrar em contato com o Suporte do Xbox para obter assistência.