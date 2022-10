Xbox está distribuindo um jogo gratuito de corrida

Você pode ou não ter notado no mês passado que um novo jogo está chegando aos jogos “Top Free” na Xbox Store – esse jogo é Starlit Kart Racing, que foi lançado pela primeira vez no Xbox em 1º de setembro, mas é apenas agora começando a pegar um pouco de vapor.

Starlit Kart Racing

Então, o que é Starlit Kart Racing, e realmente vale o seu tempo? É essencialmente um jogo de corrida de kart bastante genérico para até quatro jogadores, completo com uma variedade de modos (incluindo muitos torneios) e, como mencionamos antes, é gratuito para download. Além disso, ele vem com 1000G de conquistas para você completar.

A grande desvantagem do Starlit Kart Racing é que ele está repleto de microtransações, incentivando você a gastar dinheiro real para desbloquear novos pilotos, e até níveis de dificuldade.

O jogo não é o melhor, então, mas se você estiver interessado em apenas brincar com um piloto de kart grátis, ou talvez você só queira pegar mais algumas conquistas fáceis, vale a pena fazer o download com pouco mais de 1 GB. Você pode pegá-lo agora no Xbox!